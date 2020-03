Natürliche Bekämpfungsmethode : Meisen sollen Spinner vertilgen

Die Gemeinde Kranenburg hängt Nistkästen auf, um Vögel anzulocken.

Naturschützer und Biologen versprechen sich eine Menge von dem Plan: Meisen gegen den Eichenprozessionsspinner. Der große Appetit der Singvögel zur Brutzeit kann helfen, den gefürchteten Eichenbewohner zu dezimieren, hoffen Fachleute. Auf das Gespinst, das die Raupe in den Bäumen erzeugt, reagieren viele Menschen allergisch. Die Kommunen hatten deshalb in den Vorjahren viel damit zu tun, die zahlreichen Nester aus den Bäumen zu entfernen. Kalkar hatte schon im Winter in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Nistkästen aufgehängt, jetzt schließt sich auch Kranenburg dem Projekt an. Zur Bekämpung des Spinners wird der Bauhof der Gemeinde in den kommenden Tagen 35 Meisen-Nistkästen aufhängen. Diese werden überwiegend an solchen Eichen angebracht, die im Vorjahr bereits befallen waren. Vorrangig wurden dabei Bäume im Bereich von Schulen und Spielplätzen ausgewählt.