Anwesen in Kranenburg Wie die Burg Zelem zu einem Touristen-Hotspot werden könnte

Die Wasserburg Zelem in Kranenburg hat eine 1000-jährige Geschichte. Umso überraschter war NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), als sie am Dienstagmorgen den Keller des ehemaligen Rittersitzes an der Wetering betrat. „Es riecht überhaupt nicht nach Keller“, sagte die Landespolitikerin. Und Hausherr Jochen Arden fügte an: „Hier gibt es rund um die Uhr, zu jeder Jahreszeit, frische Luft.“ Das zeige, welch besondere Architektur hinter dem Anwesen in Mehr steckt.