Mehrer Dorfpostille Ein Dorf erzählt seine Geschichten

Die Geschichte nimmt einen besonderen Platz in den Dorfpostillen ein. Wer wusste zum Beispiel, dass Mehr bereits 1300 Jahre alt ist und in einer Urkunde auf Latein aus dem Jahr 721 erwähnt wird? Mit viel Engagement spiegeln die Kranenburger Vergangenes wider. Das liest sich auch in einem Gastbeitrag, in dem der Autor seine Erfahrungen als Messdiener zu Besuch beim damaligen Papst, dem er, wie er schreibt, 1985 sogar die Hand reichen durfte.