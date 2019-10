Vor 1300 Jahren gegründet : Der Jubiläumspfad von Mehr

Herzstück des Örtchens: Die St.-Martinus-Kirche in Mehr aus himmlischer Perspektive. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kranenburg Zum großen Ortsjubiläum „1300 Jahre Mehr“, das im Jahr 2021 gebührend gefeiert werden soll, wurden bei einem Dorftreffen verschiedene Vorschläge und mehrere bereits geplante Aktivitäten vorgestellt.

Ortsvorsteher Dieter Welling und das Team „1300 Jahre Mehr“, dazu gehören zehn Personen aus unterschiedlichen Vereinen, Gruppen und Organisationen aus Mehr, hatten zu einem Dorftreffen in die Alte Schule eingeladen. Michael Baumann-Matthäus vertrat den Verein für Heimatschutz Kranenburg. In der Einladung hieß es: „Es naht das Ortsjubiläum „1300 Jahre Mehr“. Das soll gebührend gefeiert werden, und dazu haben wir einiges vor.“

Das Team hatte im Dezember 2018 das geplante Projekt vorgestellt. Inzwischen ist die Planung fortgeschritten und die Kosten sind kalkuliert, so dass die Mehrer über den neuesten Stand der Jubiläumsvorbereitungen informiert wurden. „Aus den vielen Ideen, die wir zusammengetragen haben, hat sich der Plan entwickelt, im Stüvenest einen Jubiläumspfad zu entwickeln“, sagte Berta Heins, die eine Powerpoint-Präsentation vorbereitet hatte.

info Der Name stammt von stillgelegtem Binnensee Name Mehr hat seinen Namen von einem im 13. Jahrhundert stillgelegten Binnensee. Die älteste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 720.



Ort Am Stüvenest in Mehr soll ein Jubiläumspfad entstehen. Engagement Interressierte Bürger können die Entwicklung mitgestalten.

Der Jubiläumspfad umfasst drei Objekte, nämlich einen Willibrord-Bildstock, das Trafohäuschen und die Dorfeiche. Im Bereich Lange Hufen - Stüvenest entsteht ein Bildstock zur Erinnerung an das Schenkungsereignis, auf das das Dorf Mehr zurückgeht. Michel Maas hat eine Tafel entworfen, die auf Anhieb die Zustimmung des Bildhauers Dieter von Levetzow aus Nütterden fand, der mit der künstlerischen Ausgestaltung beauftragt wurde. Die Darstellung zeigt den heiligen Willibrord mit einem Stab, einer Kapelle und einem Stück Wald. Die Inschrift lautet: „Graf Ebroin schenkte im Jahre 721 A.D. Teile der Ortschaft Mehr an Willibrord für seine Kirche in Rindern.“ Geschmückt wird der Bildstock mit einem irischen Kreuz.

Das zweite Objekt des Jubiläumspfades ist das Trafohäuschen, umgestaltet als „Mehrer Geschichtsturm“. Es wird renoviert und soll eine Tür mit Glasausschnitt erhalten, damit man hineinsehen kann. Es soll dort wechselnde kleine Ausstellungen geben. Gedacht ist auch an eine moderne Videoinstallation. Von außen sollen die Geschichte und die Entwicklung von Mehr, aber auch die der Elektrifizierung, eventuell durch Banner, dargestellt werden. Wie Michael Baumann-Matthäus sagte, ist die Gemeinde Kranenburg Eigentümer des Trafohäuschens. Der Verein für Heimatschutz Kranenburg wird es übernehmen, jedoch die Gestaltung ist dem Dorf Mehr vorbehalten. Eine weitere Bereicherung des Jubiläumspfades wird ein gemütlicher Rastplatz an der Dorfeiche sein, „um Mehr auf sich wirken zu lassen.“ Dazu wurde eine geschwungene Bank um den Baum vorgeschlagen. Auch die Gestaltung der heute noch „wilden“ Umgebung der Dorfeiche wurde in den Blick genommen.

Einen breiten Raum in der Diskussion nahm die Frage um die Zukunft ein. Es sei wichtig, die Finanzierung der Pflege des Jubiläumspfades für die Zukunft sicherzustellen. Die Förderung durch Firmen, von privat oder auch durch öffentliche Mittel werde in der Regel nur an einen gemeinnützigen Verein gezahlt. Nur ein eingetragener Verein könne Spendenquittungen ausstellen. Schließlich waren 18 Personen bereit, in Zukunft mitzuarbeiten.