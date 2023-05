Zugriff in Kranenburg 76-Jähriger entdeckt gestohlenes Wohnmobil im Internet – und holt es sich zurück

Bereits in der vergangenen Woche am Mittwoch nahm die Polizei in Kranenburg vier Personen zwischen 28 und 31 Jahren fest, weil sie im Verdacht standen, ein zuvor in Köln gestohlenes Wohnmobil verkaufen zu wollen. Einige Tage zuvor hatte sich der Eigentümer des gestohlenen Wohnmobils der Marke Fiat, ein 76-jähriger Mann aus Duisburg, an die Kriminalpolizei Kleve gewandt, da er sein Fahrzeug auf einer Verkaufsplattform im Internet gesehen hatte. Dort stand es in Kranenburg zum Verkauf stand. Die Beamten der Kripo Kleve nahmen die Ermittlungen auf.