Polizei sucht Zeugen : Mädchen läuft abends im Schlafanzug mit Mann durch Reichswald in Kranenburg

Kranenburg Reiterinnen beobachteten wie ein Mann mit einem etwa fünfjährigem Mädchen am Samstagabend durch den Reichswald lief. Das Kind trug keine Schuhe und war lediglich mit einem Schlafanzug bekleidet. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Zwei Reiterinnen waren am Samstag, 21. August, gegen 20 Uhr, mit ihren Pferden im Reichswald unterwegs. Etwa 300 Meter von der Ecke Galgensteeg / Hövel entfernt, trafen sie auf einen Mann, der in Begleitung eines Kindes war. Der Mann und das Kind gingen an einer Gabelung auf einem Fußweg weiter in den Reichswald hinein.