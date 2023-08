Kiosktaxi „Nightstuff“ „Endlich gibt es in Kleve einen Snack-Messias“

Nach vier Semestern International Business-Studium in Venlo hatte der Kranenburger Lion Husemann genug. „Ich war nicht mehr motiviert, weiter zu studieren. Lieber wollte ich mich selbstständig machen“, sagt der 24-Jährige. Er suchte nach einer Geschäftsidee. Inspiriert durch Großstädte, in denen häufiger nächtliche Kiosktaxis unterwegs sind, entschloss er sich: „Das hilft bestimmt auch den Leuten in Kleve und Umgebung. Ab einer bestimmten Uhrzeit kriegt man hier ja nichts mehr, außer an manchen Tankstellen“, sagt Lion Husemann.