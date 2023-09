In Wyler geht die Angst um Unmut über Leiharbeiter-Häuser wächst

In Wyler wächst der Ärger über Leiharbeiterunterkünfte. Die kleine Kranenburger Ortschaft liegt direkt an der Grenze, Häuser für Leiharbeiter sind dort begehrt. Im Vergleich zu den Niederlanden ist die Unterbringung günstig. In Wyler leben derzeit etwa 560 Einwohner. Inoffiziell sind es aber mehr. Denn in den Behausungen für die Arbeitsmigranten leben Menschen, die offiziell nicht erfasst sind.