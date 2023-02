Kirchenkreuz vergoldet Weit über alle Land

Es ist Kunst auf der Kirche. Das Kreuz auf dem Dach des Gotteshauses St. Martin in Zyfflich erstrahlt in einem neuen Glanz. Im Zuge von Dachdeckerarbeiten wurde das über Jahrzehnte vernachlässigte Symbol des Christentums jetzt überarbeitet. Verrostet stand es auf dem Haus des Herrn. Die Gemeinde sorgte jetzt dafür, dass es wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt wurde und holte so ein Stück goldener Vergangenheit der Kirche zurück.