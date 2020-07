Baumaßnahme : Kreisstraße 31 wird für 1,3 Millionen Euro saniert

Kranenburg Die Fahrbahn der Straße wird zwischen den Orten Zyfflich und Niel ab kommenden Montag, 13. Juli, erneuert. Eine großräumige Umleitung soll bis dahin für die Verkehrsteilnehmer ausgeschildert sein.

(RP) Eine Vollsperrung der Kreisstraße 31 zwischen den beiden Kranenburger Ortschaften Zyfflich und Niel kündigt die Kreisverwaltung Kleve an. Die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn beginnen am nächsten Montag, 13. Juli.

An diesem Tag beginnen die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn der Straßen Kirchstraße, Mühlenend und Zyfflicher Straße (Kreisstraße 31) zwischen den Kranenburger Ortsteilen Zyfflich und Niel. Die Bauarbeiten starten an der katholischen Kirche in Zyfflich und erstrecken sich bis zur Kranenburger Straße in Niel. Die Fahrbahn wird in mehreren Bauabschnitten saniert, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung.