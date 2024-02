Umbau der St. Georg Grundschule Kostenexplosion bei Schulbau in Nütterden

Ursprünglich sollte die Erweiterung und Modernisierung der St. Georg Grundschule in Nütterden 7,3 Millionen Euro kosten. In einer Machbarkeitsstudie wurde der Betrag ausgewiesen. Nach aktuellem Stand sind die Kosten auf 10,02 Millionen Euro emporgeschnellt. Dabei handelt es sich um den Planungsstand vom 11. Dezember 2023. Bereits jetzt entspricht die Steigerung knapp 38 Prozent. Die Arbeiten an der St. Georg Grundschule sind notwendig, um die Aufnahmekapazität zu erhöhen. Es soll eine Dreizügigkeit hergestellt werden, ebenso wie der kommende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung Änderungen erfordert.