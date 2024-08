Volksfest in Kranenburg Kirmes, Schützenfest und Heißluftballons in Mehr

Den wortwörtlich krönenden Abschluss der Kirmes bildet der festliche Krönungsball am Montagabend, der die Feierlichkeiten gebührend abrundet. Zusätzlich wird am Freitag und Samstag vor dem Kirmesprogramm jeweils ab 18 die Montgolfiade stattfinden. Die Veranstalter versprechen ein buntes Programm für die Besucher. Zahlreiche Heißluftballons werden dann in die Lüfte steigen und für ein farbenfrohes Spektakel sorgen. „Diese Heißluftballons sind ein traditioneller Anblick während der Kirmes und tragen zur festlichen Atmosphäre bei“, erklären die Organisatoren. Wer die beeindruckende Aussicht nicht verpassen möchte, sollte an diesen Tagen auf jeden Fall den Blick in den Himmel richten.