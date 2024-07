Geld vom Land Kampf gegen Schrottimmobilien in Kranenburg

Kranenburg · Die Gemeinde Kranenburg will im Ortskern heruntergekommene Häuser ankaufen. In einem Fonds stehen dafür eine Million Euro zur Verfügung. Anschließend sollen die Gebäude dann an zuverlässige Investoren veräußert werden.

12.07.2024 , 10:17 Uhr

Ein Blick auf die Große Straße in Kranenburg. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Peter Janssen