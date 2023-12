Weltkriegs-Toten auf der Spur Neues Buch über die Geschichte von Mehr

Das Buch spielt in der Vergangenheit, doch hat die Gegenwart es mittlerweile eingeholt. Johannes van Lier (75) hat sich mit dem Lebenslauf und dem Umfeld der in den Weltkriegen gefallenen Mehrer Bürgern beschäftigt. Auf 112 Seiten ist es ihm zudem gelungen, den dörflichen Alltag im Kontext der Weltgeschichte aufzuschreiben. Über zwei Jahre recherchierte van Lier, bis er jetzt den Band „Mehr – Erinnerungen an die Schicksale in den Weltkriegen“ präsentierte.