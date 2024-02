Schnellladesäulen an der Grenze Jetzt kommen Niederländer auch zum Stromtanken

Daniel Cloosters (43) führt seit 20 Jahren die Aral-Tankstelle an der Klever Straße in Kranenburg. Aufgewachsen ist er zwischen den Zapfsäulen. Seine Eltern bauten Anfang der 70er-Jahre das Geschäft auf. Über mangelnde Arbeit konnte sich Cloosters noch nie beklagen. Wie viel es am Tag zu tun gibt, hängt auch immer davon ab, wie hoch die Kraftstoffpreise in den Niederlanden sind. Vor zwei Jahren betrug der Unterschied teilweise bis zu 60 Cent pro Liter. Dementsprechend lief Kranenburg über.