Kranenburgs Zentrum Zehn Millionen Euro für Ortskern investiert

Hauptredner beim Unternehmerfrühstück war Landrat Christoph Gerwers. Sein Vortrag trug den Titel: „Da steckt der Landrat dahinter – Der Landrat und der Kreis Kleve als moderner Dienstleister“. In erster Linie ist seine Aufgabe die Leitung einer Kreisverwaltung mit sieben Fachbereichen und einer Stabsstelle. Doch sind es auch die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die den Landrat bewegen und für die er, gemeinsam mit der Politik, Lösungen anbietet. Eine dieser Herausforderungen ist die Gesundheitsversorgung. „Der Kreis Kleve“, so Gerwers, „ergreift hier eigene Maßnahmen, um eine gute hausärztliche und stationäre Versorgung der Menschen im Kreis Kleve in der Zukunft sicherzustellen. So werden Ärzte zusammen mit ihrer Familie beispielsweise zu einer Kennenlernwoche des Niederrheins‘ eingeladen, um das Kreisgebiet zu erkunden.“