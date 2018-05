Kranenburg: Kranenburg hat ein Luxusproblem

Kranenburg Rat beschließt die Anpassung der Kriterien zur Förderung der Jugendarbeit und einen Zuschuss für die Dorfscheune in Zyfflich. Auch sollen verschiedene Maßnahmen zur Verkehrssicherheit geprüft werden.

Offensichtlich hat die Gemeinde Kranenburg ein Luxusproblem. Denn die im Haushalt bereit gestellten Fördermittel in Höhe von 25.000 Euro für die Jugendarbeit werden nicht gänzlich abgerufen. Daher beschloss der Rat in seiner jüngsten Sitzung, die Kriterien für die Förderung der Jugendarbeit zu verändern.

So soll die Geschwindigkeit auf dem Postweg, zwischen Galgensteeg und Drüllerweg durch Beschilderung reduziert werden. Auch wurde dem Antrag des Amtes für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland gefolgt, die Bunkeranlagen am Antonius- und Hadynweg und der Papiermühle in Nütterden in die Liste ortsfester Bodendenkmäler einzutragen.