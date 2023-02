Schulanmeldungen in Kranenburg Es kommt zu Härtefällen

Seit Jahren befinden sich die Anmeldungen für die beiden Kranenburger Grundschulen auf einem hohen Niveau. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen. 128 Anmeldungen liegen für die St.-Georg-Grundschule Nütterden und die Christophorus-Gemeinschaftsgrundschule Kranenburg vor. 72 Kinder wurden von ihren Eltern in Kranenburg angemeldet, 56 in Nütterden. Darunter sind 13 Schüler aus Donsbrüggen. Kranenburg könnte die Anmeldungen aus dem Klever Ortsteil ablehnen. Doch will man den Wünschen der Eltern entsprechen. Sichergestellt ist auch, dass die Donsbrüggener Kinder in Nütterden einen Platz finden.