Bei Kranenburg Wie der Krieg im Tal des Todes noch immer sichtbar ist

Wer mit Leo ten Hag und seinen Freunden über den Sint-Jansberg und den Kiekberg in Groesbeek bei Kranenburg spaziert, sollte Zeit mitbringen. Alle paar Meter hält er an, um zu zeigen, wie sichtbar der Zweite Weltkrieg auch heute noch ist. Leo tn Hag schiebt Blätter zur Seite, um Laufgräben zu verdeutlichen, tappt in eine Kuhle, um einen Beobachtungsposten nachzuweisen, zeigt Karten, um Frontverläufe darzustellen. Die Hügellandschaft mutet heute idyllisch an, im sommerlichen Grün, sie ist beliebt bei Wanderern, bei Joggern und Spaziergängern mit Hund. Hobby-Archäologe und Historiker Leo ten Hag aber sagt im Gespräch: „Hier haben vor 80 Jahren blutige Kämpfe getobt.“ Es wurde nämlich scharf geschossen, mit Maschinengewehren, auch Phosphorgranaten und Flammenwerfer kamen zum Einsatz. Hunderte Soldaten, alliierte und deutsche, ließen ihr Leben. So galt das heute so beliebte Ausflugsgebiet früher gar als „Tal des Todes“.