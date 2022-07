Hunderte Blüten in Kranenburg gefunden : Geldregen auf der Bundesstraße – Polizei sammelt unechte Scheine ein

Hunderte Blüten in Kranenburg gefunden

Kranenburg/Goch Hunderte Blüten im „Wert“ von knapp 30.000 Euro lagen auf der Straße zwischen Kranenburg und Goch verteilt. Die Polizei sammelte sie ein. Woher sie stammen, ist unklar.

Gleich mehrere Anrufer haben sich am Dienstagabend mit einem nicht ganz alltäglichen Hinweis bei der Polizei-Leitstelle in Kleve gemeldet. Sie berichteten, dass auf der Bundesstraße 504 das Geld sprichwörtlich auf der Straße liegt. Verteilt auf dem Stück vom Kreisverkehr Römerstraße/Kranenburger Straße in Kranenburg bis nach Goch zur Kreuzung B504 und Grunewaldstraße.