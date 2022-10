Umgestaltung Ortskern : Bürger sollen Kranenburgs Zukunft planen

Blick in Kranenburgs Große Straße: Über die dortige Verkehrssituation will das Quartiersmanagement mit den Kranenburger Bürgern debattieren. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Das Quartiersmanagement der Gemeinde lädt zu zwei Veranstaltungen ins Bürgerhaus ein. Es geht um den Verkehr, den Marktplatz und den Tourismus in der Gemeinde.

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts zur Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität im Kranenburger Ortskern führt das Quartiersmanagement der Gemeinde vier themenbasierte Werkstätten durch. Aufbauend auf den ersten Erkenntnissen will man gemeinsam mit den Bürgern in den folgenden Werkstätten themenbasierte Ideen und Anregungen entwickeln. Folgende Werkstätten werden angeboten: Am Dienstag, 25. Oktober, 16 bis 18 Uhr, ist die Verkehrssituation Große Straße das Thema. Von 19 bis 21 Uhr geht es dann um die zukünftige Nutzung des Marktplatzes. Am Dienstag, 8. November, 16 bis 18 Uhr, stehen die Kultur- und Tourismusaktivitäten im Mittelpunkt. Die folgenden zwei Stunden, 19 bis 21 Uhr, stehen unter der Überschrift Lebendiger Ortskern & Bürgerengagement mit dem Verfügungsfonds. Die Gemeinde Kranenburg lädt alle interessierten Bürger zu den Veranstaltungen ein. Alle Werkstätten finden im Bürgerhaus, Mühlenstraße 7, in Kranenburg statt.