Skurrile Geschichte um Kirchturmuhr Fünfte Auflage der Mehrer Dorfpostille erschienen

Es ist bereits die fünfte Auflage der Mehrer Dorfpostille, die jetzt erschienen ist. Friedhelm Kahm hat erneut das Leben in der Kranenburger Ortschaft abgebildet. Dabei lässt Kahm nicht allein das vergangene Jahr mit den zahlreichen Dorfaktivitäten Revue passieren. Immer wieder erzählt er spannende historische Geschichten. So wie etwa von der Gründung der DJK Mehr-Niel. Der Verein wurde vor 70 Jahren aus der Taufe gehoben. Auch geht der Autor in einem Beitrag auf den aus Mehr stammenden Geistlichen Paul Seesing ein. Er wuchs in dem Dorf gemeinsam mit seinen Geschwistern Christa und Heinz, dem späteren CDU-Bundestagsabgeordneten, auf. 1960 feierte Paul Seesing seine Primiz in seinem Heimatdorf, bevor er in Emmerich als Seelsorger tätig war.