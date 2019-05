St.-Antonius-Kirche in Frasselt : Die Schätze der Kirche

Unter anderem war dieser Stuhl ausgestellt. Das Anfertigungsjahr ist unbekannt sowie auch, wem das Wappen zugeordnet werden kann. Foto: Jörg Monier

Kranenburg-Frasselt Eine Ausstellung in der St.-Antonius-Kirche in Frasselt zeigte historische Gegenstände.

Während der dritte Dorf-Trödelmarkt in Frasselt und Schottheide, zu dem die Messdiener eingeladen hatten, zahlreiche Besucher anzog, gab es in der St.-Antonius-Kirche keinen Trödel, aber viel zu sehen. „Schätze der Kirche“ hieß eine Ausstellung mit kirchlichen Exponaten, die viel Interesse fand. Eine barocke Sonnenmonstranz, das Alter ist unbekannt, zog die Blicke der Besucher auf sich. Die wertvolle Monstranz zeigt die Darstellung der Dreifaltigkeit. Mit der Dornenkrone gibt es Hinweise auf das Leiden Christi. Engel halten die Symbole für Glaube und Hoffnung. Christus, gegenwärtig in der Hostie, ist die sichtbar gewordene Liebe.

Ein Ciborium (Speisekelch) von 1884 ist ein Geschenk der Pfarre Frasselt zum silbernen Priesterjubiläum an Pfarrer Hinckers am 18. März 1884. Die Umschrift lautet: „Seht, das Brot der Engel ist uns Stärkung auf der Lebensreise – Jesus.“ Ein Kelch von 1863 aus Kevelaer trägt die Gravur: „Erinnerung an die Consecration der Kirche zu Frasselt, den 23. October 1862, geschaffen von Peter Geenen.“ Ein weiterer Kelch wurde 1944 gestiftet für die Messe in der Schule in Grafwegen, gefertigt für einen Priester aus Kranenburg. Sehenswert war auch ein Kelch, der nach der Gravur aus 1712 stammt. Zwei weitere Kelche waren aus dem 20. Jahrhundert. Eine Reliquie des Heiligen Antonius Abbas, des Patrons der Kirche und der Pfarrei, befindet sich seit 1956 in Frasselt.

Info Kirchliche Exponate in Frasselt Ausstellung Die Schau zeigt uralte Exponate wie Kelche, Messgewänder, Figuren und Messbücher. Stücke Besonders alte Stücke sind ein Kelch von 1712 und ein römisches Messbuch von 1774.