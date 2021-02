Im Schneetreiben : Kranenburger Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst

Kranenburg Außergewöhnliche Ereignisse erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: Rettungs- und Notfallsanitäter aus dem Löschzug Kranenburg stellen für die Dauer der derzeitigen Wetterlage einen First Responder.

Auf Grund der aktuellen Wetterlage benötigt der Rettungsdienst des Kreises Kleve deutlich länger, um sicher an ihren Einsatzstellen anzukommen. Um trotzdem eine schnellstmögliche Versorgung von Notfallpatienten zu ermöglichen, haben sich verschiedene hauptberufliche Rettungs- und Notfallsanitäter aus dem Löschzug Kranenburg bereit erklärt, für die Dauer der derzeitigen Wetterlage einen First Responder zu stellen.

So handhaben das aktuell viele Feuerwehren im Kreis. Die ausgebildeten Kameraden werden über die Leitstelle per Handy alarmiert und fahren von Ihren Wohnorten zu den Einsatzstellen. Dadurch wird eine schnellstmögliche Versorgung gewährleistet. Die Feuerwehrleute sind mit einem AED ausgerüstet, also einem automatischen externen Defibrillator. Außerdem haben sie einen Notfallrucksack dabei, um auch effiziente Hilfe leisten zu können. Bei möglichen Feuerwehreinsätzen stehen die Kameraden trotzdem im Brandschutz zur Verfügung. Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst kann so schnell und unbürokratisch geholfen werden.