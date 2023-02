Einsatz in Kranenburg Feuerwehr befreite Person aus Aufzug

Am frühen Donnerstagabend des 23. Februar wurden der Löschzug Kranenburg und ein Rettungswagen an die Nimweger Straße alarmiert. Dort war eine Person in einem Aufzug zwischen dem Erdgeschoss und der 1. Etage steckengeblieben. Unter Leitung von Brandoberinspektor Andreas van Wickeren wurden die Aufzugtüren durch die Feuerwehr behutsam geöffnet, so das die eingeschlossene Person befreit und den Aufzug wohlbehalten verlassen konnte. Für die 20 Einsatzkräfte des Löschzuges waren deren Aktivitäten nach einer Stunde beendet.