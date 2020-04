Corona-Krise : Zyfflich sagt Kirmes, Schützenfest und Festival ab

Das erste Dorf im Nordkreis zieht Konsequenzen aus der Corona-Krise und sagt seine Festivitäten, die für Anfang Juni geplant waren, ab.

Veranstaltungsabsagen werden dieser Tage am laufenden Band verkündet. Der Grund ist klar: die Corona-Krise. Doch betreffen die Absagen mittlerweile nicht mehr nur den April und Mai. Selbst die Events im Sommer stehen auf der Kippe und die ersten werden bereits abgesagt. So auch das Festivalwochenende in Zyfflich.

Wie der Vorstand der St. Antonius Schützengilde in Zyfflich jetzt verkündet, werden die Festivals „Blues in Zyfflich“ und „Woodstock in Zyfflich“, das Schützenfest und die Kirmes in diesem Jahr nicht stattfinden. Zu dieser Entscheidung sei der Vorstand „im engen Kontakt und Austausch“ mit dem Vorstand von Blues in Zyfflich gekommen. Das Event verzeichnet jährlich mehrere tausend Besucher aus dem Kreis und war für Anfang Juni 2020 geplant.