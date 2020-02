Frühschoppenzug fällt aus : „Wir lassen uns Karneval nicht nehmen“

Marc der Musikalische und Funkenmariechen Miriam akzeptierten den Ausfall des Zuges und feierten stattdessen mit ihren Narren ausgelassen im Bürgerhaus der Grenzgemeinde.

Der Sturm toste mit bis zu neun Beaufort über den Niederrhein und verhagelte damit auch den Kranenburger Karnevalisten ihren Zug durch die Grenzgemeinde: Schon um 9 Uhr am Sonntag stand fest, dass man nicht durch die Grenzgemeinde wird ziehen können. „Wir haben mit den Gremien zusammengesessen und hatten keine Alternative: Es wäre zu gefährlich, den Zug ziehen zu lassen“, teilte Thomas Peters vom Zugkomitee Kranenburg unmittelber nach der Tagung der zuständigen Gremien und der Polizei mit. Damit war das traurige „Aus“ für den Zug unverrückbar. Damit stehen aber Bedburg-Hau und Kranenburg nicht alleine da: In Gennep auf der anderen Seite der Grenze wurde der Zug auch abgesagt.

„Es ist total schade und wir sind sehr traurig das der Zug abgesagt werden musste, da es der Höhepunkt der Session ist“, kommentierte Sven Dombrowska, Terminkoordinator des Kranenburger Karnevalsprinzen den Beschluss. Aber für ihn war auch klar: der Karneval fällt nicht ins Wasser: Es gibt eine Vollgas Party bis zum Ende, so der Koordinator. Und da musste der Prinz auch das tolle Angebot aus Kleve ausschlagen: Prinz Marc der Steuernde aus Kleve hatte nämlich alle seine Mitprinzen, die am Sonntag nicht ziehen können, eingeladen, sich Montag in den Rosenmontagszug Kleve zu reihen. Das geht für den Kranenburger Prinz Marc der Musikalische aber nicht: „Wir ziehen Montags traditionell im niederländischen Beek mit“, erklärte Thomas Peters.