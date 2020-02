Anerkennung für grenzüberschreitendes Miteinander : Auszeichnung: Euregio-Realschule erhält den 31. Kranichorden

Kranenburg Beim internationalen Prinzenfrühschoppen wurde der Orden für besondere Verdienste an die Euregio-Realschule übergeben – buntes Rahmenprogramm inklusive.

Wie in den Jahren zuvor war es sehr eng im Keller des Museum Katharinenhof, in den das Zugkomitee der Kranenburger Krunekroane um Thomas Jansen die Tollitäten aus dem Nordkreis Kleve und den Niederlanden, sowie Politiker und Personen des öffentlichen Lebens eingeladen hatte. Denn bevor diese mit Prinz Marc „der Musikalische“ und seinem Funkenmariechen Miriam im benachbarten Bürgerhaus auf die närrische Pauke hauen würden, wurde es noch ein wenig besinnlich. Denn dort, wo bereits die Garden und andere Gäste in bester Stimmung schunkelten, sollte eine ganz besondere Auszeichnung verliehen werden. Die am Galgensteeg gelegene Euregio-Realschule sollte den 31. Kranichorden erhalten. Das hatte das Gremium entschieden.

Eine gute Wahl, so die Vertreter der niederländischen Stichting Groesbeek Airborne Vrienden um Marco Cillessen und Piet Janssen, die im Vorjahr den Orden überreicht bekamen. Gute alte Tradition, dass der Ordensträger des Vorjahres die Laudatio auf den Nachfolger hält. So rückten sie die Internationalisierung, die zu einem Teil des regulären Unterrichts an der Realschule gehört ebenso hervor, wie deren gesamtes Schulkonzept. Schließlich greife man im Unterricht mitunter auf Lehrbücher aus beiden Ländern, Deutschland und den Niederlanden, zurück. Zudem passe das Ziel, die Schüler auf eine grenzüberschreitende, europäische Zukunft vorzubereiten, perfekt zum Europäischen Gedanken des Kranichordens, ihn an Personen und Institutionen zu verleihen, die sich für das grenzüberschreitende Miteinander verdient gemacht haben. Daher sei es geradezu genial, dass die Schüler der Euregio-Realschule vom ersten Schultag an in zwei Sprachen unterrichtet würden. Musik in den Ohren von Schulleiter Ulrich Falk, Martin Nienhaus, dem Mann der ersten Stunde der Realschule, und Alette Dorleijers vom Schulträgerverein.