Schwimmverbot : Neue Hoffnung für das Wylerbergmeer

2021 durfte im Wylerbergmeer nicht geschwommen werden. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf, das Algenproblem in den Griff zu bekommen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Immer wieder ist das Schwimmen in dem See an der deutsch-niederländischen Grenze verboten. Das Problem sind Blaualgen. Nachdem Baggerarbeiten erfolglos waren, nimmt sich nun die Wissenschaft des Problems an.

Die Temperaturen steigen, die Sommerbadesaison steht vor der Tür. Ob die Menschen rund um das Wylerbergmeer direkt hinter der deutsch-niederländischen Grenze bei Kranenburg sie in vollen Zügen genießen können, ist aber noch offen. Schließlich breitet sich in dem kleinen Gewässer regelmäßig die Blaualge aus. Wenn sich die Cyanobakterien im Wasser befinden, drohen Schwimmern Magen- und Darmprobleme. So wurde der See zuletzt immer wieder gesperrt.

Vor einigen Monaten hatten wir bereits ausführlich über die Problematik berichtet. Im Herbst 2021 hatten Umweltschützer auf sich aufmerksam gemacht, die partout verhindern wollten, dass aus dem Wylerbergmeer eine Art Vergnügungspark wird. Eine Petition wurde ins Leben gerufen, die auch von vielen Kranenburgern unterzeichnet wurde. Immerhin legte das Unternehmen Leisurelands, das insgesamt 19 Naturgebiete im Osten der Niederlande betreibt, mehrfach Investitionspläne vor. So könnten in der Grenzgemeinde Unterkünfte und gastronomische Betriebe gebaut werden. Bislang gibt es vor Ort nur einen Strand, eine Wiese, einen Parkplatz und sanitäre Anlagen. Die Naturschützer befürchten aber: Bald wird der Eigentümer nicht kleckern, sondern klotzen, um Geld zu verdienen.

Die Betreiberfirma Leisurelands hat in den vergangenen Jahren bereits mehr als eine Million Euro in den Kampf gegen die lästigen Blaualgen investiert. Um den Sauerstoffgehalt des Sees zu verbessern, wurden etwa Springbrunnen installiert. Zudem wurde der See aufwendig ausgebaggert, da der Schlick am Boden die Ausbreitung der Bakterien fördert. 40.000 Kubikmeter Schlick wurden vor vier Jahren zu Tage gefördert. Die Maßnahmen blieben jedoch bislang allesamt erfolglos. So konnte 2021 im Wylerbergmeer abermals nicht geschwommen werden. Doch wie schaut es in diesem Jahr aus?

Es gibt nun zumindest Anlass zur Hoffnung. Bis zum Herbst tobt sich nämlich die Wissenschaft am Wylerbergmeer aus. Das meteorologische Institut KNMI, das niederländische Institut für Ökologie und das Wissensinstitut Deltares wollen in den kommenden Wochen und Monaten so viele Wetter- und Wasserdaten wie möglich sammeln, um vorhersagen zu können, wann die Cyanobakterien für Probleme sorgen. Am Badestrand wurde vor wenigen Tagen ein sechs Meter hoher Stab installiert, der Temperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit und Lichtintensität misst. Eine Boje im Wasser gibt allerlei Daten über die Wasserqualität weiter. Für Vorhersagen wird das System in diesem Sommer allerdings noch nicht sorgen können. Die Daten sollen rückblickend analysiert werden, um festzustellen, ob die Technik überhaupt funktioniert. Nicht ausgeschlossen, dass sie dann langfristig am See zum Einsatz kommt.

Mit den Daten könnte eine Sperrung frühzeitiger wieder aufgehoben werden, wenn klar ist, dass die Blaualgenbelastung zurückgegangen ist. Bislang war es nämlich meist so, dass die Badesaison ganz dahin war, wenn etwa im Juni oder Juli eine hohe Konzentration im Wasser festgestellt worden war.