Serie: Raufsteine : Taufstein trotzt der Zerstörung

Das Taufbecken in der Stifts- und Wallfahrtskirche Kranenburg stammt aus dem 15. Jahrhundert. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kranenburg Baumeister Gisbert Schairt aus Zaltbommel schuf höchstwahrscheinlich 1448 den Taufstein in der Stifts- und Wallfahrtskirche Kranenburg.

Von Werner Stalder

„Ein hochinteressantes, vorzügliches Werk“, nennt der deutsche Kunsthistoriker Paul Clemen den Taufstein in der Stifts- und Wallfahrtskirche Kranenburg. Der Denkmalpfleger wurde 1866 in Leipzig geboren und starb 1947 in Endorf. Er wurde 1893 zum ersten Provinzialkonservator der Rheinprovinz berufen.

Mit der Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul schuf der Baumeister Gisbert Schairt von 1406 bis 1447 eine der eindrucksvollsten Kirchenbauten der Spätgotik aus Backstein und Trachyt am Niederrhein. Die dreischiffige Stufenhallenkirche wurde 1446 eingeweiht und war bis 1802 Stiftskirche. Der Taufstein stellt das erste Ausstattungsstück dar, welches nach der Vollendung des Großbaues der Stifts- und Wallfahrtskirche höchstwahrscheinlich von dem Baumeister Gisbert Schairt und der Bauhütte hergestellt wurde. Schairt wurde 1380 in Zaltbommel geboren und starb um 1452 in Kranenburg.

info Das Taufbecken steht im Marienschiff Standort Das achteckige Taufbecken steht im Marienschiff der Stifts- und Wallfahrtskirche Kranenburg. Geschichte Ein Spruchband bezeugt das Alter des Taufsteines: „Im Jahr des Herrn 1448.“

Der Meister verwandte für den 117 Zentimeter hohen Taufstein von 1448 Baumberger Sandstein. Über einen achtseitigen, profilierten Fuß trägt ein ebenfalls achtseitiger mit spitzbogigem Blendmaßwerk umzogener Schaft ein kelchartig ausladendes Becken, dessen acht Seiten mit flachem Blendmaßwerk zwischen Stabwerk überzogen sind. An einer Seite, nach Osten hingewandt, ist ein vielfach geschlungenes Spruchband zwischen Laubwerk mit der Inschrift in gotischen Minuskeln: anno d(omi)ni mccccxlviii (im Jahre des Herrn 1448).

Der Taufstein wurde während des 2. Weltkrieges trotz herabfallender Bauteile nicht beschädigt. Der Deckel ist nicht ursprünglich und wurde erst nach dem 2. Weltkrieg angefertigt. Er wurde bis Ende der 90er-Jahre von einer auferstandenen Christusfigur bekrönt. Diese Goldschmiedearbeit ist heute durch eine Kreuzblume ersetzt. Bis vor dem 2. Weltkrieg war der Taufstein von einem spätgotischen Gitter umgeben. Das sollte eine Taufkapelle andeuten. Das erst um 1990 wiedergefundene tonnenschwere Gitter sollte wieder aufgestellt werden. Es war außen an der Kirche gelagert, wurde jedoch Anfang 2000 gestohlen.

Der achteckige Taufbrunnen aus dem Jahr 1448 steht im Marienschiff der Stifts- und Wallfahrtskirche. Die Zahl „8“ symbolisiert in mehrfacher Weise das ewige Leben, an dem die Täuflinge durch die Taufe Anteil erhalten. In der Bergpredigt führt Jesus acht Seligpreisungen an: Wer „arm vor Gott“, trauernd, sanftmütig, hungernd und dürstend nach Gerechtigkeit, barmherzig und „rein im Herzen“ ist, wer Frieden stiftet und verfolgt wird, dem macht Jesus folgende Zusagen: ihnen gehört das Himmelreich, sie werden getröstet, gesättigt, Erbarmen finden, Gott schauen, und Kinder Gottes genannt (Mt 5,3-12).