Kranenburg : Ein Jubiläumspfad für 1300 Jahre Mehr

Der Festakt in der Alten Schule Mehr zur Eröffnung des Jubiläumspfades zum Ortsjubiläum. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg-Mehr Am Samstag feierte das Kranenburger Dorf das Ortsjubiläum. Am Stüvenest wartet ab sofort ein Pfad mit drei Stationen. Bürgermeister Ferdi Böhmer meint, dass Mehr für die Zukunft gerüstet ist.

Das beschauliche Mehr kommt kaum zur Ruhe. Der Kranenburger Ortsteil blickt auf ein bemerkenswertes Jubiläumsjahr voller Höhepunkte zurück. Im Frühjahr wurde in dem Dorf, das seinen 1300. Geburtstag feiert, eine kunstvoll geschwungene Holzbank um eine 90-jährige Eiche im Herzen der Ortschaft errichtet. Wenig später weihte Bischof Felix Genn einen Willibrord-Bildstock im Stüvenest ein. Zudem gibt es nun eine kleine Postille vor Ort, die kostenlos an alle Dörfler an der Düffel verteilt wird. Engagierte Kräfte wohin man blickt. „Die Gestaltung des Dorfes wird selbstbewusst von vielen mitgetragen. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt“, sagte Friedhelm Kahm, Vorsitzender des Vereins „Mehr miteinander“.

Am Samstag folgte der Höhepunkt des Dorfjubiläums: die Eröffnung des kleinen Jubiläumspfades an der Straße Stüvenest. Der Verein hatte eigens zu einem kleinen Festakt und Gottesdienst geladen. Die Route führt entlang der neuen Attraktionen - zum Bildstock, der mächtigen Eiche und einem stillgelegten Trafohäuschen mit Infos zur Geschichte von Mehr. Die Transformatorenstation, früher im Besitz vom Energiekonzern RWE, war von den Menschen im Dorf in mühsamer Gemeinschaftsarbeit modernisiert worden.

Der neue Bildstock zum Orts-Jubiläum ist natürlich Teil des Juliläumspfades. Foto: Markus van Offern (mvo)

Info Das ist der Heimatverein Mehr Rückblick Der Verein „Mehr miteinander“ entstand aus einer Gruppe engagierter Dorfbewohner, die erfolgreich am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnahm und 2014 auf Kreisebene Gold sowie 2015 auf Landesebene Bronze erhielt. Mehr Mitglieder Der Verein wurde im Sommer 2020 offiziell gegründet und begleitete Mehr durch das Jubiläumsjahr. Die Mitgliederzahl wächst stetig.

Nun gehört allerdings auch zur Wahrheit dazu: Den nur wenige Meter langen Jubiläumspfad erkennt man nicht auf den ersten Blick, man muss von ihm gehört haben. Den Menschen in Mehr geht es darum, zu zeigen, worauf das Dorf stolz ist. Auswärtige können sich einer kleinen Entdeckungstour entlang der drei markanten Stellen annehmen. „Unser Dorf hat in den vergangenen Jahren immer wieder Medaillen gewonnen, auf die wir stolz sein dürfen. Noch wichtiger aber ist, dass dabei beinahe beiläufig eine Gemeinschaft entstanden ist, die Mehr miteinander lebt“, sagte Friedhelm Kahm beim Festakt zur Eröffnung.

Seiner Einladung waren nicht nur knapp 100 Gäste aus dem Dorf gefolgt, sondern auch Kranenburgs Bürgermeister Ferdi Böhmer, sein Vorgänger Günter Steins, Landrätin Silke Gorißen und Kleves Ex-Verwaltungschef Theo Brauer (für die Volksbank Kleverland). Christdemokrat Böhmer versicherte in einer kleinen Ansprache, dass das Dorf Zukunft hat. Schließlich sei die Gemeinde drauf und dran, Bauland für Familien zu erschließen und die Internetanbindung zu verbessern. „Wir brauchen junge Menschen in den Ortschaften – und zwar in allen“, sagte Ferdi Böhmer im Saal der Alten Schule. Der Zweite Vorsitzende des Vereins, Johannes van Lier, den Friedhelm Kahm in einer Dankesrede als „Geschichtsschreiber des Dorfes“ adelte, erklärte den historischen Hintergrund des diesjährigen Festes. Mehr beruft sich auf eine lateinische Schenkungsurkunde des Grafen Ebroin aus dem Jahre 721, die die Existenz gleich mehrerer Landgüter nahelegt. In der Urkunde heißt es übersetzt: „Ich, Graf Ebroin, schenke zum Heil meiner Seele und der Seele meiner lieben Frau an die Basilika des heiligen Petrus, die im Ort Rindern im Gau Düffel am Rhein erbaut ist, wo jetzt Willibrord Herr, Abt und Bischof ist…in unserem Landgut Mehr einen Käter mit Frau und Kindern und ein Stück Wald.“