ABC-Kräfte im Einsatz Drogenfass mitten auf der Straße – Großeinsatz in Kranenburg

Spezialfahrzeuge und 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, darunter auch der ABC-Zug des Kreises Kleve und ein sogenannter ABC-Erkunder des Bundes. Der wird von der Feuerwehr Kleve bei Einsätzen auf größerer Fläche mit chemischen oder atomaren Hintergrund eingesetzt, wie Florian Pose von der Feuerwehr Kleve erklärt. In Schutzanzügen näherten sich die Feuerwehrleute dem Fass. „Unsere Kollegen haben das nicht angefasst“, sagt Polizeisprecher Philipp Pütz. Derzeit würden Proben in einem Chemielabor in Goch untersucht, um vollständig zu klären, womit man es zu tun hat.