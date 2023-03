B9 in Kranenburg Chemikalien-Fass mitten auf der Straße löst ABC-Großeinsatz aus

Bemerkenswert: Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag hatte ein ähnlicher Fall für Schlagzeilen in den Niederlanden gesorgt. Im Naturschutzgebiet Vragenderveen im Grenzgebiet zu Bocholt waren zwei große Behälter mit insgesamt etwa 2000 Litern Flüssigkeit abgeladen worden, die wahrscheinlich aus einem Drogenlabor stammen. Es handele sich „vermutlich um Fässer mit Drogenabfällen aus der Produktion synthetischer Drogen“, wie es in einer Mitteilung der örtlichen Behörden heißt. Die Entsorgung von Drogenabfällen sei ein großes und anhaltendes Problem in der Region. Freilich hatten die IBC-Container, die in den Niederlanden zurückgelassen worden sind, noch ein größeres Volumen als das 200-Liter-Fass, das nun auf der B9 in Kranenburg aufgetaucht ist.