In Kranenburg-Schottheide : Ein Dorf verfällt der Rock-Musik

Beim Schottheide Dorfrock Musik Festival feiert das die Kölner Band „A date with Mary“. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Die 16. Ausgabe des Open-Air-Events Dorfrock Schottheide erfüllte alle Erwartungen und stellte Gäste und Veranstalter zufrieden. Die Klever Band Massive Beat spielte bis tief in die Nacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nils Hendricks

„Wir wollen eure Hände sehen, wir wollen in Beifall untergehen“, tönte „Massive Beat“ Sänger Jan Hendricks während seiner Interpretation von Rammsteins Publikumsfänger „Ich will“ über die Menschenmenge, die sich vor ihm wogte. Und diese leistete selbstverständlich Folge. Auch als sich die wohl bekannteste Klever Band nach fast zweieinhalb Stunden „Stagetime“ und etlichen Zugaben von der kleinen Bühne auf der Schottheider Festwiese verabschiedete, wollte der Applaus nicht abnehmen.

Das Programm der 16. Ausgabe des Open-Air-Events Dorfrock Schottheide war damit abgeschlossen. Rund sieben Stunden lang hatten fünf Bands, mit einer Ausnahme alle aus der näheren Umgebung, die stetig wachsende Menschenmenge mit Rockmusik beschallt. Darunter viele Cover, aber auch einige Eigenkreationen. Den Anfang machte 21fünf, die leider ein wenig mit der Technik zu kämpfen hatten und ihr Set dadurch etwas einkürzen mussten. Besser lief es kurz darauf, als „Phonic“ übernahm. Die „Rock und Grungecoverband vom Niederrhein“, so beschreibt sich das fünfköpfige Ensemble selbst, präsentierte der noch etwas schüchternen Menge, die sich zunächst nicht so nah an die Bühne traute, ein breites gefächertes Repertoire. Den Anfang machte das Lied „Word Up“, ein Cover der US-Amerikanischen Metal-Band Korn. Anschließend gab Vocalist Andreas Pesch unter anderem Songs von Volbeat, den Foo Fighters und Lenny Kravitz zum Besten.

Info Dorfrock Schottheide hat Tradition Zum 16. Mal 2019 war auf der örtlichen Festwiese das Open-Air-Event Dorfrock Schottheide zum 16. Mal. Besucher Geschätzt 2000 bis 2500 Menschen finden mittlerweile den Weg in die kleine Ortschaft der Gemeinde Kranenburg. Es gibt viele Bewerbungen, was für eine Veranstaltung dieser Art nicht selbstverständlich sei.

Um 21 Uhr stand dann die einzige Band auf der Bühne, die für ihren Auftritt eine etwas längere Fahrt in Kauf nehmen musste. „A Date With Mary“, die vor drei Jahren schon einmal Gast beim Dorfrock waren, reisten aus Köln an. Für die Band ein echtes Highlight betont Rhythmus-Gitarrist Andreas. „Weil es uns vor drei Jahren so gut gefallen hat, haben wir uns noch einmal beworben“, sagt er. Normalerweise spielt seine Band vor allem Clubshows. Vor sechs Wochen durften sie bei Rock am Ring spielen.

Bei ihrem ersten Song hatte „A Date With Mary“ die Lacher auf ihrer Seite. Sänger Ivica ging dabei gleich mal so enthusiastisch zu Werke, dass er kurzerhand das Mikrophon fallen ließ. Diesen Fauxpas überspielte er gekonnt. Neben ihren eigenen Punk-Rock-Songs, die sie an diesem Abend präsentierten, schlich sich nur ein einziges Cover ein: Die deutlich rockigere Version von Modern Talkings Cheri Cheri Lady gefiel dem Publikum bedeutend besser als das Bohlen-Anders-Original.