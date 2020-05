Corona-Krise : Kranenburg muss ans Sparbuch

Kranenburgs Kämmerer Ferdinand Böhmer muss wegen der Corona-Krise den Haushalt noch einmal überarbeiten. Foto: Janssen, Peter

Kranenburg Durch die Corona-Krise brechen in der Grenzgemeinde die Steuereinnahmen ein. Unterm Strich machen sich die Auswirkungen mit einem Minus von 1,3 Millionen Euro im Haushalt bemerkbar. Doch hat die Kommune vorgesorgt. Die Bürger werden nicht durch höhere Abgaben belastet.

Im Vorfeld der Ratssitzung der Gemeinde Kranenburg hatte die SPD es öffentlich angekündigt. Fraktionschef Manfred Maas wollte wissen, wie die Verwaltung angesichts der Corona-Krise mit den wegbrechenden Steuereinnahmen umgehe. Die Frage nahm einen wesentlichen Teil der Versammlung ein (weiterer Bericht folgt). Ferdinand Böhmer, Kämmerer und CDU-Bürgermeisterkandidat, präsentierte ein Zahlenwerk, das dem einer Haushaltsrede nahe kam. Der für die Finanzen der Gemeinde zuständige Beamte erklärte, dass vor allem die Steuereinnahmen derzeit wegbrechen, und das in nahezu allen Bereichen. Eingeplante Einkommens-, Umsatz- und nicht zuletzt die Gewerbesteuer werden fehlen. 350.000 Euro gibt es derzeit an Einnahmeberichtigungen. Übersetzt: Die Summe sollte eingenommen werden, ist sie aber nicht. Wie hoch das Minus in 2020 insgesamt ausfallen wird, konnte Böhmer achselzuckend nicht beantworten. Wie auch, angesichts der Lage. Doch wusste er, dass die Gewerbesteuer auch 2021 ihre Spuren hinterlassen wird. Was die Einkommenssteuer betrifft, so hat die Gemeinde ihr Ziel im ersten Quartal erreicht.

Neben weniger Einnahmen als geplant, muss Kranenburg auch mehr ausgeben. Derzeit wird an den Kreis Kleve Geld überwiesen, der mit einem Programm kleine Betriebe unterstützen will. Die Mittel dafür treibt der Kreis jetzt bei den Kommunen ein. Für Böhmer nicht nachvollziehbar. „Aber so ist es eben“, sagt er. Überweisen muss die Gemeinde 100.000 Euro für die Zuschüsse. Diskutiert wird bei der übergeordneten Behörde derzeit eine Steigerung des Investitionspakets. Das würde Kranenburg noch einmal 260.000 Euro kosten. Unterm Strich machen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit einem Minus von 1,3 Millionen Euro im Haushalt bemerkbar.

Um die Löcher zu stopfen, wird es keine Steuererhöhungen geben. Grundsteuern sollen ebenso auf dem Niveau bleiben, wie auch die fürs Gewerbe, so der Kämmerer. Im Zuge der nahenden Kommunalwahl sicherlich eine willkommene Gelegenheit, seiner Beliebtheitsskala keinen größeren Schaden zuzufügen. Was die Einnahmen betrifft, so stellt der Kämmerer klar, dass die Ausweisung weiterer Baugebiete notwendig ist. Denn schließlich sei der Bedarf vorhanden. Auch die Erweiterung des Gewerbegebiets soll voran getrieben werden.