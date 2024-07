Proben genommen Wie sauber ist das Brunnenwasser in Kranenburg?

Ein älterer Mann hat für die Männer vom gelben Labormobil des VSR-Gewässerschutzes eine Halbliterflasche Wasser mitgebracht. So klar wie das aus der Leitung ist es nicht, es schimmert leicht grüngrau. Doch wie verdreckt ist es wirklich? Eine Antwort bekommt der Kranenburger vor Ort auf dem Parkplatz „Am Storchennest“ in Kranenburg nicht, sie kommt in einigen Tagen per Post.