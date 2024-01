Neue CDU-Chefin in Kranenburg „Ich will hier etwas bewegen“

Wir erreichen Katrin Kersten im Auto. Von der Arbeit ist sie auf dem Weg nach Hause. Die 40-Jährige ist in Kleve beschäftigt und hat dennoch knapp 20 Minuten Zeit, um sich zu unterhalten, bevor sie vor der Garage steht. Dabei wohnt sie nebenan in der Nachbarkommune Kranenburg. Hier jedoch am Ende der Republik, in Zyfflich.