Restaurant in Kranenburg So hat sich das Angebot im „Nimweger Tor“ verändert

Für Kendal Shaheen (33) war es einer der wohl bedeutendsten Schritte in seinem Leben. „Ich habe oft daran gedacht, irgendwann einmal ein eigenes Restaurant zu führen“, sagt der 33-Jährige. Jetzt ist es soweit. Der Kurde, der vor 19 Jahren aus Syrien nach Deutschland kam, hat das ehemalige „Nimweger Tor“ in Kranenburg gepachtet und es mit dem Zusatz Restaurant Rhodos versehen. Wer aus Wyler kommt, findet das Lokal am ersten Kreisverkehr, nur ein paar Schritte vom Zentrum der Gemeinde entfernt. Der hinzugefügte Namenszusatz lässt keinen Zweifel daran, was hier serviert wird: Gyros, Souvlaki, Grillteller – alle Klassiker, die die griechische Küche so hergibt.