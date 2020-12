Kranenburg : Brand in Büroraum sorgt für Großeinsatz

Brand in Büroraum sorgt für Großeinsatz

Blick in den verbrannten Büroraum im Kranenburger Gewerbegebiet. Die Wehr war schnell vor Ort und verhindert ein Übergreifen der Flammen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Im Kranenburger Gewerbegebiet „Im Hammereisen“ bemerkten Radfahrer Qualm, der aus einem Bürokomplex aufstieg. Feuerwehr mit 48 Männern im Einsatz.

Um 17.27 Uhr traf die Meldung bei der Feuerwehr Kranenburg ein. Knapp eine Stunde später waren die Wehrleute schon wieder dabei, ihr Material einzuräumen. In Brand geraten war ein Büroraum, der sich in einem großen Gebäudekomplex befindet. Das Kontor gehört zum Kranenburger Gewerbegebiet „Im Hammereisen“ und liegt direkt an der Bundesstraße 9.