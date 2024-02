Gedächtniskünstler Boris Konrad 39-Jähriger aus Kranenburg stellt neuen Rekord im Becherstapeln auf

Insgesamt rund 150 Sportler sind beim Wesercup in den verschiedenen Altersklassen angetreten. „Sport Stacking ist auch ein gutes Gehirntraining, vor allem aber macht es super viel Spaß“ sagt der Gedächtnistrainer, der mit dieser Leistung auch für die Weltmeisterschaft in wenigen Wochen in Orlando, Florida qualifiziert ist. Auf die Teilnahme verzichtet Konrad aber: „Die Zeit und auch das Geld, die es kosten würde, sind es mir gerade nicht wert. Ich bleibe lieber bei meiner Familie in Kranenburg. Früher habe ich schon mehrfach an der WM teilgenommen, etwa in Kanada, den USA und auf Taiwan.“