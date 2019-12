Eröffnung : Bio-Käserei Aurora eröffnet Hofladen

Esther Halfmann präsentiert im neuen Hofladen, der am 6. Dezember eröffnet wird, einige Käselaibe. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg-Nütterden Produktion, Lagerung und Verkauf sind jetzt an einem Ort: Im Gewerbegebiet Hammereisen in Nütterden können Interessierte den Spezialisten auf einer Tribüne beim Käsemachen zusehen und die fertigen Produkte auch erwerben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hannah Langenhuizen

Endlich ist es soweit. Der Familienbetrieb Aurora kann die Käseherstellung und den Verkauf der eigenen Produkte in Nütterden im Gewerbegebiet Hammereisen aufnehmen. Mit der Produktion, der Lagerung und dem eigenen Laden wird ab Freitag, 6. Dezember, die komplette Käsepalette auf einem Grundstück vereint sein.

In der Käseherstellung sind die beiden Unternehmensgründer Harry und Janny ten Dam bereits alte Hasen. Damals noch unter dem Namen De Dageraad, übersetzt Morgendämmerung, nahmen sie 1980 die eigene Käseproduktion in Ven-Zelderheide in den Niederlanden auf und erfüllten sich so einen Traum. Mittlerweile heißt das Unternehmen Aurora, und aus einem Zwei-Mann-Betrieb wurde durch die tatkräftige Unterstützung der Kinder Manon, Tim, Joris und Daan das heutige Familienunternehmen mit bald 30 Mitarbeitern. Auf deutscher und niederländischer Seite der Grenze ist Aurora für seinen hochwertigen und regionalen Käse bekannt und besitzt damit ein besonderes Alleinstellungsmerkmal am Niederrhein.

Info Über die Biokäserei Aurora Kontakt Biokäserei Aurora, Im Hammereisen 55, 47559 Kranenburg-Nütterden, Telefon 02826 9996740 Geöffnet Der Laden ist zu diesen Zeiten geöffnet: Freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr.

Der Familienbetrieb produziert Bio-Gouda unterschiedlicher Altersstufen als 4,5-, 10- und 12 kg Laibe. Egal ob jung oder überjährig, mit oder ohne Kräuter, hier ist für jeden etwas dabei. Außerdem wird regelmäßig ein extra an die Saison angepasster Käse angeboten. Im neuen Laden sollen zudem Butter aus Kuh- und Ziegenmilch und alles was zu einem guten Käse passt, verkauft werden. Wein, Senf oder Oliven sind nur einige Beispiele.

Nachdem 2011 das Lager im Gewerbegebiet Hammereisen in Nütterden eröffnet wurde, legte die Familie den Fokus schnell auf die Erweiterung des Standortes und plante die Gründung einer zweiten Bio-Käserei mit Verkauf. Fünf Millionen Euro investierte Aurora dafür in das Projekt. Die Produktionskapazität soll dadurch bald um das Dreifache erhöht werden können. Für die Realisierung des Vorhabens hat die Europäische Union 30 Prozent in Form einer Förderung beigesteuert.

Bei der Planung und dem Bau der neuen Käserei wurde viel Wert auf eine geringe Klimabelastung gelegt. Dies wurde zum Beispiel durch die Wiederverwendung von Kühlwasser und einer Fußbodenheizung, die durch das Warmwasser der Käseproduktion betrieben wird, erreicht. So entsteht ein geschlossener Kreislauf. Außerdem bezieht das Unternehmen den größten Teil des Stroms aus eigenen Solarzellen.

Am Freitag, 6. Dezember, können der neue Anbau mit Käserei und der eigene Laden nun schließlich eröffnet werden. Es wird für alle Besucher einen Sektempfang geben, und natürlich darf auch eine Käseprobe aller hauseigenen Sorten nicht fehlen. Zusätzlich dürfen sich alle Kunden des Ladens an den ersten beiden Eröffnungstagen auf ein besonderes Angebot freuen. Auch Führungen auf die neu gebaute Besuchertribüne mit Einblick in die Produktion werden angeboten.