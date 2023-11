Zwei Verletzte in Kranenburg Betrunkener rast auf der B9 ungebremst in einen Kreisverkehr

Kranenburg · In der Nacht zu Sonntag ist ein 26 Jahre alter Niederländer in Kranenburg geradeaus in einen Kreisverkehr gefahren und hat die Betonumrandung durchbrochen. Die Polizei nahm ihn mit zur Blutprobe auf die Wache.

05.11.2023, 14:25 Uhr

6 Bilder Niederländer rast in Kreisverkehr auf der B9 6 Bilder Foto: Guido Schulmann

Gegen 2.40 Uhr hat sich am frühen Sonntagmorgen in Kranenburg auf der Bundesstraße 9 ein Alleinunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 26-jähriger Mann aus den Niederlanden mit einem VW Golf aus Kleve kommend in Richtung Kranenburg unterwegs. Auf der Klever Straße bemerkte er offenbar nicht, dass er auf den Kreisverkehr mit dem Frasselter Weg zufuhr und krachte mit voller Wucht gegen die Betonumrandung des Kreisverkehrs. Diese durchbrach er und kam erst auf der Mittelinsel zum Stehen. Er und sein Beifahrer, ebenfalls aus den Niederlanden, wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Anschließend nahm die Polizei den Fahrer mit auf die Wache nach Kleve zur Blutprobe, da es deutliche Anzeichen auf Alkoholkonsum gegeben habe, wie die Polizei auf Anfrage der Redaktion mitteilte. Hier geht es zur Bilderstrecke: Niederländer rast in Kreisverkehr auf der B9

(vdp)