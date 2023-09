Teures Fundament Baugrund sackt ab – 10.000 Euro Mehrkosten für Häuslebauer

Die Probleme der Baubranche erreichen mittlerweile auch Kranenburg. Hier gab es Jahrzehnte reichlich Land und noch mehr Bauwillige, die sich auf die Grundstücke stürzten. Was angesichts der attraktiven Preise und Lage auch nicht überrascht. Doch wurde schon in den 2000er-Jahren vor der Baulandpolitik gewarnt. Kranenburg würde sein Tafelsilber verscherbeln, so mahnte vor allem die SPD. Mittlerweile ist der Bauboom auch in der Grenzgemeinde an Grenzen geraten. Es gibt zwar noch Tafelsilber, aber der Hunger nach Fläche ist nicht so groß wie einst.