Landwirte Kranenburg : Bauern kämpfen auch für Bienchen

Landwirtschaft In Deutschland gibt es aktuell knapp 270.000 landwirtschaftliche Betriebe. In Kranenburg sind’s etwa 50 – Tendenz sinkend. Das Gros der Bauern in der Grenzgemeinde sind Milchviehhalter.

Proteste Nicht nur in Kranenburg, sondern auch in Kleve, Goch oder Rees nahmen Landwirte am Freitag an der Protestaktion „NRW blüht auf“ teil.