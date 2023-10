Im Alter von 55 Jahren Bäckerei-Chef André Derks gestorben

André Derks ist tot. Der Chef der gleichnamigen Bäckereikette starb Ende September, wie aus einer Traueranzeige der Familie hervorgeht. Der Bäckermeister wurde 55 Jahre alt. Neben der Familie und Freunden von Derks trauert die Belegschaft des Unternehmens. So war auch in der Bäckerei-Filiale in Kleve am Montag ein Porträt von André Derks aufgestellt.