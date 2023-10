Fall von Unfallflucht Autofahrer verursacht in Kranenburg Kollision und flieht

Am vergangenen Samstag, 30. September, kam es gegen 13.30 Uhr an der Hauptstraße in Kranenburg zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht, wie die Polizei mitteilt. Ein 50-jähriger Mann aus Kranenburg befuhr mit seinem Mountainbike die Hauptstraße in Fahrtrichtung Bundesstraße. Laut Aussage des Mannes kam es dann zu einer Kollision mit einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, welcher in einem Pkw samt Anhänger die Straße befuhr und einen Abbiegevorgang vollzog.