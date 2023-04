Schon wieder kracht es im Kreis Kleve Auto fährt in den Gegenverkehr - vier Verletzte bei Unfall in Kranenburg

Am Samstag gegen 11.30 Uhr ereignete sich in Nütterden auf der Lindenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 32-jähriger Mann aus Nijmegen (NL) befuhr die Lindenstraße in Richtung Kleve. An der Kreuzung zum Erlendeich nahm er das verkehrsbedingte Bremsen der Vorausfahrenden zu spät war und wich auf die Gegenfahrspur aus.