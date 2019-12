Museum Katharinenhof in Kranenburg : Die Bauhaus-Weberin vom Niederrhein

Kranenburg Das Museum Katharinenhof zeigt Arbeiten aus dem Nachlass der Bauhaus-Weberin Lotte Marx Colsmann und Wandteppiche aus den Kirchen vom Niederrhein. Marx Colsmann studierte beim Bauhäusler Itten in Krefeld.

Auch wenn Lotte Marx Colsmann nicht in Weimar oder Dessau studierte, gilt sie als eine der wichtigen Bauhauskünstlerinnen. Sie ließ sich – das zeigen frühe Studien und Entwürfe für Textilarbeiten in der neuen Ausstellung im Museum Katharinenhof in Kranenburg – von der Klarheit des Bauhauses und den grafischen Mustern inspirieren. Mitte der 1930er Jahre studierte sie an der Krefelder Webeschule bei Johannes Itten, einem der ersten Meister des Weimarer Bauhauses. Ihre Entwürfe, wunderbare Grafiken auf Papier, oft auch als Kartoffeldrucke entstanden, zeigen Ittens Farbauffassung, die klaren, grafischen Muster und gehören zu den eigentlichen Schätzen der Ausstellung. Früh begann Marx Colsmann mit Spiegelungen zu arbeiten, die sich, wie beim „Pilot“, wie in einem Prisma entwickeln. So entstanden die „Wächter-Teppiche“ für Kirchen am Niederrhein, die Peter Schünemann und Willi Oster stolz im Katharinenhof präsentieren. „Bauhaus Glaube Niederrhein“ heißt die Ausstellung. Denn Lotte Marx Colsmann wandte sich als 15-Jährige 1922, als ihr Vater früh starb, christlichen Themen zu. Sie stammte aus einer Seidenweber-Dynastie, ihre Mutter studierte an der Kunstakademie in Düsseldorf. Lotte nimmt Zeichen-Unterricht bei ihrem späteren Mann Otto Marx und macht eine Ausbildung zur Krankenschwester. Dann studiert sie an der Webeschule und in Düsseldorf und wird schließlich 1937 als Musterzeichnerin in der Textilindustrie tätig. Sie arbeitet bis ins hohe Alter, stirbt 1996.