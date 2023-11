„Es ist nicht mehr auszuhalten“ Anwohner genervt von niederländischen Einkaufstouristen

Der Weg zum Einkaufs-„Paradies“ führt direkt durch den Ortsteil Wyler. Die Niederländer schätzen die Geschäfte „Am großen Haag“. Die enormen Preisunterschiede etwa bei Artikeln aus dem Drogeriemarkt oder Tabakwaren ziehen sie an. Mitarbeiter kommen an Wochenenden mit dem Auffüllen der Regale bisweilen nicht mehr nach. Hier wird in Kartons gekauft.