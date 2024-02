Scharfe Kritik der Grünen Ärger über abgemähte Grünstreifen neben der Europa-Radbahn

Die Europa-Radbahn zwischen Kleve und Nimwegen wurde nach drei Jahren Bauzeit 2019 fertiggestellt. Eine Vorgabe war, dass der asphaltierte und somit versiegelte Weg biologisch durch verschiedene Maßnahmen kompensiert werden muss. So wurden beispielsweise an bestimmten Arealen besondere Rasenmischungen gesät oder Hecken gesetzt. Diese Kompensation ist nach Ansicht der Kranenburger Bündnisgrünen nicht mehr an allen Stellen vorhanden. Manche Flächen seien mittlerweile komplett verschwunden oder schrumpfen von Jahr zu Jahr. Das thematisierten die Grünen in der jüngsten Planungs- und Umweltausschusssitzung der Gemeinde Kranenburg.